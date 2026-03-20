Laura Pirovano prenderà il via nella discesa libera femminile di Lillehammer 2026, indossando il pettorale numero 8. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su una rete nazionale. La competizione si svolgerà nel pomeriggio, con inizio previsto alle 14:30. Pirovano mira a ottenere punti importanti per la classifica generale di specialità.

Laura Pirovano si presenterà alla discesa libera femminile di Lillehammer con un chiaro obiettivo: conquistare la Coppa del Mondo di specialità. L’azzurra svetta in testa alla graduatoria del massimo circuito internazionale itinerante dopo il doppio successo conseguito in Val di Fassa ed è ora attesa da un rovente duello con la tedesca Emma Aicher. L’appuntamento è per sabato 21 marzo alle ore 12.30, Laura Pirovano ha avuto in sorte il pettorale numero 14 e dunque scatterà alle ore 12.58 e 10 secondi, salvo ritardi dovuti a cause di varia natura. Il programma di giornata prevede che le ventiquattro atlete partano a intervalli di 2’10. Previsto un tv break di 2’15” dopo il pettorale numero 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Laura Pirovano nella discesa di Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tv

Articoli correlati

Quando parte Laura Pirovano nella prima prova di discesa a Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tvLaura Pirovano si è presentata in Norvegia con una chiara missione: conquistare la Coppa del Mondo di discesa libera.

Quando parte Laura Pirovano nella seconda prova di discesa a Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tvLaura Pirovano si trova al comando della classifica della Coppa del Mondo di discesa libera.

Contenuti e approfondimenti su Laura Pirovano

Temi più discussi: Laura Pirovano alle Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: quando gareggia, la classifica di discesa libera e dove vedere le gare in diretta; Quando gareggia Laura Pirovano nella Finale di discesa in Coppa del Mondo? L’azzurra si gioca il trofeo: programma, orario, tv; Laura Pirovano vince la Coppa di Discesa libera se: combinazioni, punti necessari e possibili risultati alle Finali di CdM 2026 · Sci oggi; Johnson e Lie già velocissime sulla Olympiabakken, per Laura Pirovano un training solido.

Quando parte Laura Pirovano nella discesa di Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tvLaura Pirovano si presenterà alla discesa libera femminile di Lillehammer con un chiaro obiettivo: conquistare la Coppa del Mondo di specialità. L’azzurra svetta in testa alla graduatoria del massimo ... oasport.it

Quando parte Laura Pirovano nella prima prova di discesa a Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tvLaura Pirovano si è presentata in Norvegia con una chiara missione: conquistare la Coppa del Mondo di discesa libera. Dopo le due vittorie in Val di Fassa ... oasport.it

SCALDIAMO I MOTORI Le prime cronometrate di libera hanno aperto le finali di Coppa del Mondo di sci alpino! A Kvitfjell, il migliore degli azzurri è Florian Schieder: terzo tempo per lui! Buone anche le prove di Dominik Paris e Laura Pirovano, attacca x.com

La stagione 2025-2026 di sci alpino si chiude in grande stile a Kvitfjell e Hafjell! Laura Pirovano guida la classifica di discesa con 28 punti di vantaggio su Aicher, mentre Sofia Goggia è in testa nel superG con 63 punti su Robinson. Entrambe a cacci - facebook.com facebook