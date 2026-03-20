Quando lo sci alpino oggi in tv | orari prove discesa Lillehammer startlist 20 marzo streaming

Oggi in tv si tengono le prove di discesa di Lillehammer, con orari ancora da definire. La startlist è stata pubblicata e include gli atleti che si preparano per le seconde prove cronometrate delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento si svolge in vista delle competizioni decisive di domani, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire le sessioni in streaming o in diretta tv.

Sfruttare l’ultima occasione per rifinire i dettagli in vista degli appuntamenti decisivi di domani. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per la seconda prova cronometrata delle due discese delle Finali di Lillehammer. I primi a scendere in pista saranno gli uomini alle 10:45, mentre le donne inizieranno il loro training alle 12:00. LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 10.45 LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 12.00 Nella prova disputata ieri mattina Miha Hrobat, sceso con il pettorale numero due, ha stabilito il miglior tempo in 1:48.34. Lo sloveno ha preceduto il canadese Cameron Alexander di 14 centesimi e l’ottimo Florian Schieder. 🔗 Leggi su Oasport.it

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