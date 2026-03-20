Quando la pasticceria diventa oggetto culturale

Tra aprile e maggio a Parigi si svolge una mostra che raccoglie quasi cento artisti e professionisti di settori diversi, tra cui pasticceri, cioccolatieri, designer, scultori e ceramisti. L'evento mette in evidenza il legame tra arte e gastronomia, trasformando la pasticceria in un oggetto di espressione culturale. La rassegna si svolge in uno spazio espositivo dedicato alla creatività e alla sperimentazione.

Tra aprile e maggio, a Parigi, una mostra riunisce quasi cento creativi provenienti da mondi diversi: pasticceri, cioccolatieri, designer, scultori, ceramisti. Il progetto si chiama Eggxtraordinaire e ruota attorno a un oggetto semplice quanto universale: l’uovo. L’idea nasce da Frédéric Bau, figura centrale nella riflessione contemporanea sulla pasticceria, e dall’associazione De Main de Maître, che lavora per valorizzare i mestieri manuali. L’esposizione prende forma nella Galerie Joseph, nel Marais, e raccoglie opere costruite attorno alla forma dell’uovo con materiali diversi: cioccolato, ceramica, legno, metallo, carta. Tutto sarà poi riunito nel libro Eggxtraordinaire di De maine de Maître e Bau, edito da Éditions de La Martinière, con le immagini di © Lauren Fau. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Quando la pasticceria diventa oggetto culturale Articoli correlati La nutrizione clinica nelle Marche: quando il fare rete diventa una visione culturaleANCONA – venerdì 20 e sabato 21 febbraio, la prestigiosa cornice del Seebay Hotel di Potonovo ha ospitato un importante convegno: “La nutrizione... Leggi anche: Quando il marketing etico diventa oggetto di studio universitario: il caso “Ci Vuole Marketing” Pink Strawberry Cake Made with Pixie Beads | DIY Mini Fuse Beads Pixel Pattern Ideas #fusebeads #diy Aggiornamenti e contenuti dedicati a pasticceria diventa Discussioni sull' argomento Uovo e arte | Quando la pasticceria diventa oggetto culturale; L’uovo di Pasqua da 1.300 euro: quando il cioccolato diventa lusso; Iginio Massari celebra il Pi Greco: il dolce per il 14 marzo; Manager lascia Milano per fare il pasticciere a Bolzano, la scelta di Federico Cadario: Gestivo budget milionari e alla sera imparavo le basi dei lievitati con le casalinghe. Le torte secondo Renato ArdovinoOspite a Junior Bake Off Italia, il talent show di Real Time appena archiviato, Renato Ardovino, il cake designer made in Italy per antonomasia, è stato accolto come una icona pop dagli aspiranti ... ilmattino.it Gli auguri con svastica e simbolo delle SS sulla torta di compleanno, pasticceria nella bufera Il post Instagram diventa virale scatenando l’indignazione di clienti e utenti - facebook.com facebook