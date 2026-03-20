Quando la moda tesse un legame con le radici più ancestrali

Da quasi due secoli, la famiglia di Claudio Cutuli si dedica alla tessitura e alla colorazione nel cuore di Tropea, in Calabria. La sua storia si intreccia con quella di questa regione, mantenendo vive tradizioni antiche che si tramandano di generazione in generazione. La passione per il lavoro artigianale e il rispetto per le tecniche tradizionali sono elementi fondamentali di questa continuità.

C’è un filo che lega Claudio Cutuli alla Calabria di Tropea, dove la sua famiglia tesse e tinge da quasi due secoli. Un sapere tramandato come un alfabeto segreto: le mani che riconoscono le fibre, gli occhi che sanno aspettare il colore giusto dalla camomilla o dal mallo di noce. Poi la scelta di spostarsi, di innestare quella memoria altrove. Bevagna, borgo umbro di pietra medievale, diventa il luogo dove l’eredità si trasforma in linguaggio contemporaneo. Nel suo laboratorio, Cutuli lavora ortica, lino, cashmere come materie vive. La tintura non è un effetto speciale, è agricoltura: piante tintorie selezionate, coltivate e usate come si fa con una spezia rara, senza scorciatoie di sintesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quando la moda tesse un legame con le radici più ancestrali Articoli correlati Leggi anche: Sanremo 2026, Samurai Jay chi è: gli esordi, il legame con le radici, la cover con Belen Leggi anche: Alicia Keys e le sue radici meridionali: il legame speciale con il Sud Italia. Bir Köpein Vahi Doaya Dönüü | Vahetin Çars (Sesli Kitap)