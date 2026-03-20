Quando la Corea del Nord provò a cambiare la storia con il wrestling

La Corea del Nord ha tentato di influenzare la storia del wrestling in un episodio poco conosciuto, coinvolgendo personaggi e eventi che hanno attirato l'attenzione internazionale. Questo tentativo si è verificato durante un periodo in cui il wrestling stava vivendo un momento di grande diffusione globale. La vicenda si lega a una sfida tra atleti e a una strategia politica mirata a lasciare il segno nel mondo dello sport da combattimento.

Qual è il più grande evento di wrestling della storia? Gran parte dei fan vi risponderà Wrestlemania III, l’evento della World Wrestling Federation (WWF) che nel 1987 registrò, per quanto il numero sia oggi contestato, più di 90mila spettatori al Pontiac Silverdome, con il grande incontro tra Hulk Hogan e André The Giant a fare da attrazione principale della serata. Qualcun altro potrebbe puntare al Giappone, dove negli anni ‘50 gli incontri di chi era acclamato come un vero e proprio Dio del professional wrestling giapponese, Rikid?zan, arrivavano a registrare ascolti pari all’87% delle televisioni giapponesi. La verità, come si dice, potrebbe però situarsi nel mezzo, almeno geograficamente. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Quando la Corea del Nord provò a cambiare la storia con il wrestling Articoli correlati La Corea del Sud chiede aiuto alla Cina per la de-esclation con la Corea del NordÈ un’operazione delicatissima quella che Lee Jae Myung ha appena tentato di compiere in Cina. Leggi anche: La Corea del Nord svela i lanciarazzi con capacità nucleare Kim jest Prorok -Pena historia postaci - Part 1 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Quando la Corea del Nord provò a... Temi più discussi: Come (non) funzionano le elezioni in Corea del Nord tra parate, abiti eleganti e voto obbligatorio; Dalla Corea del Nord il grido della sorella di Kim: Seul e Washington fanno le prove per occuparci; Nordcorea, lanciati missili balistici verso il Mar del Giappone; La Corea del Nord lancia missili balistici verso il Mar del Giappone. Corea del Nord, mentre il mondo guarda all’Iran, Kim Jong Un mostra i muscoliIl leader nordcoreano assiste a un’esercitazione con 12 lanciarazzi insieme alla figlia Kim Ju Ae, sempre più presente negli eventi militari del regime ... affaritaliani.it Corea del Nord, Kim Jong Un con la figlia sui nuovi carri armatiNuova dimostrazione di forza militare da parte della Corea del Nord: il leader Kim Jong Un ha supervisionato un’esercitazione offensiva su larga scala che ha coinvolto unità di fanteria e reparti cora ... msn.com Elezioni in Corea del Nord: candidati unici del partito di Kim Jong Un eletti col 99,97% dei voti - facebook.com facebook #ugdp #AntonioRazzi il mediatore: per risolvere la guerra in Iran potevo andare io in Corea del Nord a dire di far ammorbidire le posizione agli ayatollah, sono stato 14 volte da Kim Jong Un, sono molto amato. x.com