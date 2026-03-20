Quando insultarono Vinicio lo fecero con me… Perché devo lasciare il campo?

Durante un intervento televisivo, un centrocampista della Juventus ha affermato di aver subito insulti in passato, specificando che quando si rivolgevano a Vinicio lo facevano anche con lui. La sua dichiarazione è arrivata in un momento in cui si discute delle tensioni nel calcio italiano e delle dinamiche tra giocatori e tifosi. La notizia è stata diffusa da un quotidiano sportivo poco fa.

2026-03-16 10:12:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Khéphren Thuram centrocampista della Juve dichiarato in Canale+. Quello “Quando insultarono Vinicio fu come se fosse successo a me”. Il figlio di Lilian Thuram e fratello di Marcus Thuram (Inter) lo ha ricordato Incidente Gianluca Prestianni (Benfica) che era denunciato da Vinicio per averlo chiamato più volte “scimmia”.. Vinicius accusa Prestianni di dargli della “scimmia” e Letexier attiva il protocollo antirazzista Khéphren Thuram: “Non voglio lasciare il campo, dovrebbero essere loro a farlo”.. Khéphren Thuram ha sottolineato che il razzismo, purtroppo, colpisce sempre più il mondo del calcio e ha chiesto misure per porre fine a questa piaga. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Articoli correlati

Leggi anche: Lo spettacolo Riccardo III di William Shakespeare in scena a Bari con Vinicio Marchioni

Dal 60enne Scifo a Sforza e Gaudino: quando i "paisà" fecero sognareVincenzo Scifo - che oggi 19 febbraio festeggia i 60 anni - è stato il paisà più talentuoso degli anni 80: giocava un calcio di geometrie pulite, era...