Quando il vintage è la nuova frontiera del palinsesto tv da ‘La Ruota della Fortuna’ a ‘Canzonissima’

Domani sera su Rai1 andrà in onda una nuova versione di ‘Canzonissima’, il noto varietà televisivo trasmesso tra il 1956 e il 1975. La trasmissione sarà presentata da Milly Carlucci, una delle figure più riconoscibili della rete pubblica. La prima serata vedrà il ritorno di un programma che ha segnato un’epoca, reinterpretato in chiave moderna senza perdere i tratti distintivi del passato.

(Adnkronos) – Il passato torna protagonista nella prima serata. Domani, sabato 21 marzo, su Rai1 debutterà la nuova versione di ‘Canzonissima’, lo storico varietà andato in onda dal 1956 al 1975, affidato per l'occasione a uno dei volti più sicuri di "mamma Rai", Milly Carlucci. Un'operazione nostalgia che negli ultimi anni è diventata una strategia consolidata per le reti televisive, sempre più inclini a pescare dai loro archivi per costruire i palinsesti del presente e del futuro. Un esempio lampante è 'La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio'. Ideato dai fratelli Corrado e Riccardo Mantoni, il format ha attraversato decenni e reti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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