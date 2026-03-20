Quando il Sole entra in chiesa | il segreto dell’equinozio nella basilica più sorprendente di Roma

Ogni anno, con l’arrivo dell’equinozio di primavera, un fenomeno particolare si verifica in una delle basiliche più visitate di Roma. Quando il Sole si allinea con l’edificio, la luce penetra in modo specifico, creando effetti che attirano l’attenzione di visitatori e studiosi. Questa occasione si ripete con precisione annuale, offrendo uno spettacolo naturale che si svolge senza rumore e senza annunci.

Non tutti sanno che, ogni anno, l’arrivo della primavera a Roma regala uno spettacolo tanto silenzioso quanto straordinario. Accade il 20 marzo, giorno dell’equinozio, quando nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri si verifica un fenomeno capace di unire scienza, arte e meraviglia. Qui, infatti, la luce del Sole diventa protagonista assoluta. Il momento perfetto: quando luce e tempo si incontrano Durante l’equinozio di primavera — quel preciso istante in cui giorno e notte hanno la stessa durata — un raggio di luce attraversa una piccola apertura nella basilica e va a colpire con incredibile precisione la grande meridiana disegnata sul pavimento. 🔗 Leggi su Funweek.it

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