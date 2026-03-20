Quando il Csm voleva fare il sorteggio

Undici anni fa, Elisabetta Alberti Casellati faceva parte come membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura. In quel periodo si discuteva di un eventuale metodo di selezione dei membri attraverso un sorteggio. La questione riguardava le modalità di nomina e le procedure del Csm, che all’epoca valutava diverse opzioni per garantire trasparenza e imparzialità.

Undici anni fa Elisabetta Alberti Casellati sedeva come membro laico nel Consiglio Superiore della Magistratura. Casellati, destinata a diventare la prima presidente donna del Senato e oggi ministro per le Riforme e la Semplificazione, anticipò un tema destinato a tornare ciclicamente nel dibattito sulla giustizia: la necessità di rivedere i meccanismi di selezione dei componenti togati del Csm per arginare il peso delle correnti, uno dei punti fondamentali della riforma della giustizia. Il primo affondo arrivò nel marzo 2015, durante il congresso di Magistratura Democratica a Reggio Calabria. In quell’occasione, Casellati mise a fuoco una... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quando il Csm voleva fare il sorteggio Articoli correlati “Sostenere che il sorteggio porterà incapaci al Csm significa delegittimare i magistrati”. Parla Mirenda (Csm)Il membro togato del Csm Andrea Mirenda: “La sfibrante retorica sul complesso ruolo di consigliere pare unicamente funzionale al disegno della... Leggi anche: Gratteri: “Il sorteggio per i due Csm? E’ truccato” Referendum giustizia, Marco Travaglio: Per sbaragliare le correnti serve il sorteggio Aggiornamenti e notizie su Csm voleva Temi più discussi: Referendum, sì e no a confronto su separazione e Csm; Questioni aperte sulla riforma costituzionale della giustizia; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Annalisa Imparato, la pm volto del Sì che la destra voleva stipendiare: l'incarico da 2.300 euro al mese bloccato dal Csm. Quando la sinistra era per la separazione delle carriereLa riforma della giustizia, il nuovo Csm, la necessità dell’Alta corte disciplinare. Contro pregiudizi e fandonie del fronte del No ... ilfoglio.it Quando Gratteri sentenziava: Il Csm? Serve il sorteggioTestimonial del No o convinto sostenitore della riforma della giustizia? Sulla coerenza di Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica a Napoli e volto pubblico dell'Associazione nazionale ... ilgiornale.it Si può essere insieme giudici e pm Se il csm voleva smentire i giudici del no non poteva trovare momento più opportuno. Quante volte abbiamo sentito che la separazione delle funzioni c'è già Millanta volte. Qualcuno volutamente confonde anche carriera e f - facebook.com facebook Annalisa #Imparato, la pm volto del Sì che la destra voleva “stipendiare”: l’incarico da 2.300 euro al mese bloccato dal Csm x.com