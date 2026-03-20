Quando disse | Morto? Col co che è un funerale

La notizia della morte di Umberto Bossi è stata annunciata alle 20,30 sul sito del Giornale, in esclusiva. Solo alcuni dei suoi fedelissimi erano a conoscenza del ricovero avvenuto mercoledì a Varese, mentre il pubblico è stato informato solo in quella occasione. Prima dell’annuncio ufficiale, Bossi aveva dichiarato:

La notizia della morte di Umberto Bossi arriva alle 20,30, in esclusiva sul sito del Giornale. Nessuno, se non i suoi fedelissimi, sapeva del ricovero di mercoledì a Varese. Il senatùr, 84 anni, si è sentito male nella sua casa di Gemonio ed è stato accompagnato in auto, non in ambulanza, all'ospedale di Circolo. In poche ore il tracollo nel reparto di terapia intensiva. I figli (Riccardo, Renzo, Roberto Libertà ed Eridano Sirio) si rendono immediatamente conto che questa volta c'è qualcosa di diverso. Anche se, va detto, Bossi ha dato la dimostrazione del più autentico «celodurismo» proprio in ambito sanitario. Ogni ricovero sembra quello definitivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, è morto a 84 anni. Ricordi e aneddoti firmati da @PaolaSacchi3 x.com