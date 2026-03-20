Un impianto di gas nel Qatar è stato colpito da attacchi missilistici, che hanno causato ingenti danni. Come risultato, le esportazioni di gas sono diminuite del 17% e si prevede che ci vorranno circa cinque anni per tornare ai livelli precedenti. La compagnia energetica statale ha confermato i danni all’impianto, senza fornire dettagli sulle conseguenze immediate.

Un importante impianto del gas in Qatar è stato colpito da attacchi missilistici, subendo «ingenti danni», secondo quanto dichiarato dalla compagnia energetica statale del Paese. Gli attacchi iraniani fanno seguito alle notizie secondo cui Israele avrebbe colpito un complesso petrolchimico in Iran, riporta la Bbc. «L'attacco al polo industriale di Ras Laffan, in Qatar, ha fatto impennare i prezzi del gas. La città industriale di Ras Laffan è il principale sito del Qatar per la produzione di gas naturale liquefatto (GNL), utilizzato in tutto il mondo per cucinare, riscaldare le case e generare elettricità. Produce circa un quinto della fornitura mondiale di GNL. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Qatar, danni a Ras Laffan: export gas giù del 17% e 5 anni per tornare a regime

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