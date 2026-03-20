Puglia | multe sanitarie entro 6 mesi addio all’incertezza

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità una proposta che stabilisce un massimo di sei mesi per la notifica delle multe sanitarie, eliminando così i ritardi e le incertezze che avevano caratterizzato in passato questa procedura. La decisione riguarda tutte le sanzioni relative a questioni sanitarie e mira a rendere più immediata e chiara la comunicazione con i cittadini coinvolti.

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità una proposta che riduce drasticamente il termine per la notifica delle sanzioni sanitarie. La nuova regola fissa un limite di sei mesi, eliminando l’incertezza che aveva caratterizzato anni di gestione burocratica. Questa decisione nasce da segnalazioni dirette dei cittadini che ricevevano multe a distanza di anni, creando un conflitto tra obblighi di conservazione e diritti di difesa. L’intervento mira a correggere una delibera del 2010 che consentiva alle Aziende Sanitarie Locali di agire con tempistiche troppo lunghe. La fine dell’incertezza temporale. Paolo Pagliaro, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha evidenziato in aula una grave incongruenza normativa presente nel sistema sanitario regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia: multe sanitarie entro 6 mesi, addio all’incertezza Articoli correlati Regione Puglia, sanità: entro venerdì la delibera per l’abbattimento delle liste di attesa Consegnati dalle aziende sanitarie locali i rispettivi pianiDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Tutte le Aziende Sanitarie pugliesi hanno trasmesso i piani aziendali sperimentali per... Controlli della polizia nei locali, multe per lavoro nero e irregolarità sanitarieProseguono i controlli della divisione pasi della questura insieme agli agenti della polizia locale, che hanno effettuato una serie di ispezioni in... Tutto quello che riguarda Puglia multe sanitarie entro 6 mesi... Discussioni sull' argomento Sanità Puglia, la Lega attacca sul buco da 370 milioni: No a tasse più alte e chiusura degli ospedali; Sanità, vertice tra FSI-USAE e l’assessore regionale Pentassuglia: novità su concorsi, stabilizzazioni e mobilità per la Bat. Puglia. Vendola: Entro l’estate 1600 nuove assunzioni di medici e infermieriL'annuncio in una conferenza stampa tenuta con l'assessore alla Sanità, Elena Gentile. Sono già partite le procedure per l'inserimento di 315 unità nella Asl di Taranto. Altre 445 saranno distribuite ... quotidianosanita.it SANITA' PUGLIA Sanità in Puglia, piano contro le liste d’attesa: richiamate oltre 75mila personeDal 2 febbraio al 4 marzo sono state richiamate 75.315 persone, con 34.007 prenotazioni anticipate e 24.269 prestazioni già effettuate ... statoquotidiano.it Latte invenduto in Puglia, CIA: “Troppe importazioni estere” - facebook.com facebook TRM h24 News | Giovedì 19 Marzo 2026, edizione delle 07.00, #Notizie aggiornate da #Puglia e #Basilicata nel TG condotto in studio da Michele Mitarotondo x.com