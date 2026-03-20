Protocollo d’Intesa | Carabinieri e 4Manager uniti

I Carabinieri e quattro aziende manageriali hanno firmato un Protocollo d’Intesa per collaborare su iniziative di prevenzione e formazione. L’accordo mira a promuovere la cultura della legalità e contrastare discriminazioni e violenza di genere. L’intesa prevede attività congiunte tra le forze dell’ordine e le imprese, con l’obiettivo di sensibilizzare e rafforzare le strategie di tutela.

Protocollo d’Intesa tra Arma dei Carabinieri e 4.Manager per rafforzare prevenzione, formazione e cultura della legalità contro discriminazioni e violenza di genere.. L’Arma dei Carabinieri e 4.Manager hanno firmato un Protocollo d’Intesa per rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e a ogni forma di discriminazione nel mondo del lavoro, promuovendo una cultura della legalità capace di unire istituzioni, imprese e cittadini. L’accordo, sottoscritto dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, e dal Presidente di 4.Manager, Stefano Cuzzilla, nasce con l’obiettivo di sviluppare iniziative formative e informative comuni, orientate alla tutela della persona e alla valorizzazione del capitale umano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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