Pronostico Nizza-PSG | si resta in vetta

Sabato si disputa la partita tra Nizza e PSG, valida per la ventisettesima giornata di Ligue 1. La sfida si svolge in stadio e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono disponibili notizie sulle formazioni e le statistiche aggiornate delle due squadre. Le probabili formazioni sono state annunciate e il pronostico indica che la classifica rimarrà immutata.

Nizza-PSG è una partita della ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Raggiunto l’obiettivo in Champions, senza nemmeno sudare contro un Chelsea che dopo 7 minuti ha alzato bandiera bianca, il PSG nella serata di sabato cercherà di riprendersi la vetta che molto probabilmente, stasera, il Lens farà di nuovo sua. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non sarà una gara semplice quella contro il Nizza che assomiglia tanto a una di quelle bestie nere per la squadra di Luis Enrique. Di solito, il PSG, vince facile quasi dappertutto ma negli ultimi cinque scontri diretti solamente tre volte è riuscito a imporsi sul campo dei rossoneri. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Nizza-PSG: si resta in vetta Articoli correlati Pronostico PSG-Marsiglia: il più dolce ritorno in vettaPSG-Marsiglia è una partita della ventunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni,... Pronostico Al-Hilal-Al Hazem: nella confusione Inzaghi resta in vettaAl-Hilal-Al Hazem è una partita valida per la tredicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla C’è un po’... Una selezione di notizie su Pronostico Nizza Temi più discussi: quote Nizza PSG: il pronostico sui parigini; Pronostico Nizza - PSG - Ligue 1; Ligue 1, Nizza - PSG: pronostico, quote e probabili formazioni; Pronostico Nizza - PSG - Quote & Statistiche - 21 marzo 2026, Ligue 1, Francia. Pronostico Nizza vs Paris Saint-Germain – 21 Marzo 2026Il confronto di Ligue 1 tra Nizza e Paris Saint-Germain promette intensità e tecnica all’Allianz Riviera. L’appuntamento del 21 Marzo 2026 alle 21:00 segna un ... news-sports.it Pronostico Psg-Nizza, ecco un paio di consigli... ad alta quotaDalla Bundesliga si passa alla Ligue 1 con il Psg che ospita un Nizza precipitato al quinto posto dopo aver fatto registrare molto più di una brusca frenata. Nell’ultimo turno ha battuto l’Angers 2-1 ... tuttosport.com Pronostico Baseball Italia vs Venezuela pronostico - facebook.com facebook