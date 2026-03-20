Pronostico Modena-Mantova | hanno ripreso il passo

Il match tra Modena e Mantova si disputa nella trentaduesima giornata di Serie B. Entrambe le squadre hanno ripreso il passo e si preparano a sfidarsi in una partita che si può seguire in diretta tv e streaming. Il Modena, in particolare, ha attraversato un periodo senza vittorie casalinghe, mentre il Mantova cerca continuità dopo alcune prestazioni positive.

Modena-Mantova è una partita valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico C’è stato un periodo della stagione nel quale il Modena non riusciva a vincere le partite in casa. E nemmeno a pareggiarle, a dire il vero. Una squadra che dopo un avvio di annata incredibile sembrava dovesse tornare in posti anonimi della classifica. Ma adesso le cose sono cambiate. Due vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite interne: la squadra di Sottil ha ripreso il passo giusto e adesso vuole tornare a blindare un posto nei playoff. Ci potrebbe riuscire senza particolari... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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