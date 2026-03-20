Venerdì si gioca la partita tra Espanyol e Getafe, valida per la ventinovesima giornata della Liga. L'incontro si svolge in un momento in cui l’Espanyol cerca di invertire un trend negativo dopo 11 partite senza vittorie, mentre il Getafe arriva con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. La sfida si disputa in uno stadio con pubblico ridotto.

Espanyol-Getafe è una gara della ventinovesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Fino a poche settimane fa, per via di una prima parte di annata davvero importante, l’Espanyol era in piena zona Europa. Poi si sapeva che ci sarebbe stato un calo fisiologico, ma nessuno si aspettava potesse durare così tanto. Sono undici le partite senza vittorie per i padroni di casa. Undici. Un numero incredibile. Adesso la classifica dice 37 punti a quattro lunghezze dalla zona Europa – che quindi è ancora nel mirino – e una situazione che non sembra avere soluzione. Almeno fino alla gara di sabato contro un Getafe che dal proprio canto – con 35 punti – sogna il sorpasso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Espanyol-Getafe: rinascita dopo 11 partite

Articoli correlati

Espanyol-Getafe (sabato 21 marzo 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I Pericos ospitano gli AzulonesRisulta davvero difficile capire cosa è successo all’Espanyol: la squadra che aveva chiuso magnificamente il 2025 è scomparsa proprio insieme...

Pronostico Rayo Vallecano-Getafe: l’over è un miraggioRayo Vallecano-Getafe è una gara della diciottesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Quando si affrontano...

Altri aggiornamenti su Pronostico Espanyol Getafe rinascita...

Pronostico Espanyol-Getafe: rinascita dopo 11 partiteEspanyol-Getafe è una gara della ventinovesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Fino a poche settimane fa, per via di una prima parte di annata davvero impo ... ilveggente.it

Pronostico Espanyol vs Getafe – 21 Marzo 2026La sfida di La Liga del 21 Marzo 2026, in programma alle 16:15 al RCDE Stadio, metterà di fronte due realtà dalla vocazione tattica diversa ma entrambe ... news-sports.it