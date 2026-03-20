Pronostico Cagliari-Napoli | dal 2009 neppure una sconfitta

Venerdì alle 18:30 si giocherà la partita tra Cagliari e Napoli, valida per la trentesima giornata di Serie A. Dal 2009, il Cagliari non ha mai perso contro il Napoli in questa sfida. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con le probabili formazioni e le statistiche aggiornate disponibili prima del calcio d'inizio.

Cagliari-Napoli è una partita della trentesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il Napoli ha sfruttato un tris di partite alla portata (Verona, Torino, Lecce) per infilare tre vittorie e staccare il gruppo di squadre che attualmente si stanno contendendo il quarto posto. I campioni d’Italia sono saliti a quota 59 punti e adesso sono più vicini al Milan secondo (rossoneri a +1) che alla Juventus quinta, addirittura a -6. La qualificazione alla prossima Champions League, a questo punto, sembra essere in cassaforte. Anzi, c’è chi ha persino ipotizzato una possibile rimonta scudetto dopo il successo al “Maradona” contro il Lecce (2-1), ma per riacciuffare l’Inter capolista, in questo momento a +9, servirebbe un miracolo sportivo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Cagliari-Napoli: dal 2009 neppure una sconfitta Articoli correlati Pronostico Napoli-Torino, i due ex turbano Conte: ma l’impresa manca dal 2009Napoli-Torino è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni,... Calcio, non basta il gol del 2009 Arena: Roma sconfitta per 2-3 dal Torino in Coppa ItaliaTanti capovolgimenti di fronte, diverse sorprese e alla fine la vittoria del Torino. Tutto quello che riguarda Pronostico Cagliari Napoli dal 2009... Temi più discussi: Cagliari-Napoli pronostico e quote, la chicca dell'esperto; Pronostici Cagliari-Napoli: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 20.03.2026 Serie A; Cagliari-Napoli (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Pronostico Cagliari-Napoli | Serie A 2025/26. Pronostico Cagliari-Napoli, azzurri imbattuti in Sardegna dal 2009La 30esima giornata di Serie A prende il via venerdì alle 18.30 all'Unipol Domus con il match tra Cagliari e Napoli. I padroni di casa cercano. tuttomercatoweb.com Cagliari-Napoli: pronostico, anteprima e probabili formazioniNel primo dei due anticipi della 30^ giornata di Serie A di venerdì sera, i campioni d’Italia in carica vanno a far visita al Cagliari, con un obiettivo ben preciso: blindare la qualificazione alla pr ... calciodangolo.com Napolità. Syafeea library · Headline News. Cagliari-Napoli, il pronostico della 30esima giornata di Serie A l’obiettivo per Antonio Conte è solo uno: VINCERE! Come finisce il match, faccelo sapere nei commenti Scarica l’app di Napolità (link in BIO) - facebook.com facebook "Come finisce Cagliari-Napoli". I pronostici di Zazzaroni, Cruciani e Sabatini dlvr.it/TRXpRQ Leggi l'articolo #SSCNapoli #Napoli x.com