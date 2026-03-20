Il 21 marzo alle 15:00 si giocano le partite di Serie B, tra cui quella tra Padova e Palermo. I rosanero, in trasferta, si trovano in una situazione difficile e devono vincere per mantenere vive le speranze di promozione diretta. La sfida si inserisce in un contesto di continuo equilibrio in classifica, con il Palermo che rischia di perdere terreno rispetto alle posizioni di testa.

Serie B, neanche un attimo di respiro nel campionato cadetto. Il Palermo rischia di allontanarsi troppo dal secondo posto: a Padova i rosanero hanno un solo risultato. Nel turno infrasettimanale le luci dei riflettori erano puntate principalmente sul Palermo, reduce da una brutta sconfitta nello scontro diretto con il Monza. In Brianza i rosanero avevano perso 3-0 ma era stato considerato un risultato troppo severo per quello che si era visto in campo. Proprio per questo motivo, ci si attendeva una forte reazione da parte della squadra di Pippo Inzaghi nel match casalingo con la Juve Stabia: le Vespe invece hanno tenuto testa ai siciliani nella sfida del “Barbera”, stadio da cui quest’anno soltanto in pochissimi sono stati capaci di portare via punti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Serie B 21 marzo ore 15:00: promozione diretta sempre più lontana

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