Pronostici Genoa-Udinese | marcatore e tiri in porta

Per la partita tra Genoa e Udinese, si analizzano le scommesse sui marcatori e sui tiri in porta. Le quote indicano le possibili scelte per i giocatori più probabili a segnare e le opzioni legate agli interventi in porta. Le previsioni si concentrano sulle statistiche dei protagonisti in campo, offrendo diverse possibilità per gli appassionati di scommesse sportive.

Decisamente rivitalizzata dalle ultime due vittorie consecutive, il Genoa ospita l’Udinese tra le mura amiche per provare a mettere un altro mattone importante sul proprio cammino verso la salvezza. Mai come in questa stagione, però, grazie ad un cammino decisamente altalenante ma comunque impattante i bianconeri hanno dimostrato di poter far risultato su qualsiasi campo. Visto lo stato di forma delle due squadre è lecito attendersi un match piuttosto vivace animato da non poche occasioni da ambo le parti. Un giocatore da monitorare con grande attenzione in chiave marcatori è sicuramente Colombo. Pur restando a secco nelle ultime tre uscite ufficiali, il bomber di De Rossi si è comunque reso protagonista di prestazioni molto convincenti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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