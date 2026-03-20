Da sabato 21 marzo è disponibile in edicola con Il Foglio un nuovo volume della collana editoriale intitolato

Tra fonti contraddittorie, fede e immaginazione, il ministro della Giustizia ricostruisce l'evento che ha segnato la Storia: la Resurrezione. In edicola dal 21 marzo a 1,50 euro più il prezzo del quotidiano Da sabato 21 marzo, in edicola con Il Foglio c'è il nuovo volume della nostra collana editoriale. Il titolo è "Processo a Gesù" e lo firma il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Come tutti i libri della nuova collana, anche questo è grande come uno smartphone: da mettere in tasca, da portare ovunque. È come un telefono ma funziona anche offline! Lo trovate in edicola a 1,50 euro più il prezzo del quotidiano. L'illustratrice che l'ha disegnata ci parla di “Primavera”, la cover del nuovo numero del magazine del Foglio, in edicola dal 28 febbraio 2026 Un viaggio in tre tappe attraverso l'Ucraina in guerra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Processo a Gesù. Il libro di Nordio in edicola con Il Foglio

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