Il 20 marzo 2026 segna l’arrivo della primavera con l’equinozio, quando il giorno e la notte durano circa uguale tempo. In questa data, le temperature iniziano a salire e la natura comincia a rifiorire, con i primi germogli e fioriture. Le città osservano un aumento dell’afflusso di persone nei parchi e nei luoghi all’aperto, mentre le giornate si allungano progressivamente.

Roma, 20 marzo 2026 – La primavera 2026 inizia ufficialmente venerdì 20 marzo, data dell’equinozio di primavera: un passaggio simbolico e astronomico insieme, che segna la fine dell’inverno e l’inizio di una nuova fase dell’anno, all’insegna della luce e delle temperature in crescita. Cos’è l’equinozio di primavera. Dal punto di vista astronomico, l’equinozio si verifica quando il Sole attraversa l’equatore celeste, posizionandosi esattamente sopra l’ equatore terrestre. In occasione dell’equinozio, i raggi solari colpiscono la Terra in modo uniforme tra emisfero nord ed emisfero sud. Il termine “equinozio” deriva dal latino aequus (uguale)... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Primo giorno di primavera: 20 marzo 2026. Cosa succede con il cambio di stagione

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Il #20marzo è il primo giorno della primavera 2026. Inizia alle 15.46 ora italiana: oggi ci saranno esattamente 12 ore di luce e 12 di buio perché i raggi del Sole sono perpendicolari all’equatore. Da oggi e per i prossimi sei mesi il nostro diventa l’emisfero più ill x.com

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