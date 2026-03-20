Prima della nascita della Lega, c’era Donato, un personaggio legato alla storia del movimento e menzionato in alcuni documenti. Umberto Bossi, noto leader politico, non ha mai parlato pubblicamente di questo episodio o del personaggio, preferendo concentrarsi sulla sua attività politica successiva. La figura di Donato rimane quindi poco nota e poco discussa nel racconto pubblico legato alla storia del movimento.

C’è un Umberto Bossi che non appartiene ai comizi, né alle piazze, né ai decenni della politica che lo hanno reso protagonista. È un ragazzo di vent’anni, con un nome diverso e un sogno semplice: cantare. Nel 1961 si fa chiamare Donato e sale sul palco del Festival di Castrocaro, una delle vetrine più ambite per chi cercava spazio nella musica italiana che cambiava. Non vince. Ma non si ferma. Nello stesso anno entra in sala di incisione con l’orchestra di D. U. Mazzucchelli e registra un 45 giri per l’etichetta Caruso del maestro Vitaliano Caruso. Due brani, entrambi firmati anche da lui: Ebbro, un boogie woogie carico di energia, e Sconforto, un rock-slow che scivola nella malinconia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Prima della Lega c'era Donato: il disco che Umberto Bossi non ha mai voluto ricordare

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