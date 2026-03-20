prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato quotidianamente e rappresenta un dato importante per chi deve monitorare le spese energetiche. La variazione del costo influisce direttamente sulle bollette di famiglie e aziende, rendendo essenziale conoscere il valore attuale della materia prima. Il prezzo è accessibile tramite fonti ufficiali e viene comunicato ogni giorno.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di metano consente di valutare meglio le offerte, pianificare i consumi e stimare la spesa mensile o annuale. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 20 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0,376788 €Smc (dati di febbraio 2026, ultimo aggiornamento disponibile). A questo importo si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base al consumo e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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