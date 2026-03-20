Prete in campo | calcio a un avversario e 4 mesi di stop

Un episodio nel calcio dilettantistico nella provincia di Lodi ha portato a una sanzione di quattro mesi di stop per Matteo Ciceri. Durante una partita, il prete ha colpito con un calcio un avversario. La decisione è stata presa dopo le verifiche delle autorità sportive. Nessun altro dettaglio sui fatti o sulle conseguenze dell’episodio.

Nel cuore della provincia di Lodi, un episodio avvenuto nel calcio dilettantistico ha sfociato in una sanzione severa per Matteo Ciceri. L’allenatore dell’Union Mulazzano è stato squalificato per quattro mesi dopo aver indossato un abito talare durante la gara contro il Galgagnano e aver aggredito fisicamente un avversario. La Procura Federale ha confermato le violazioni commesse il 26 ottobre, portando anche a due mesi di stop per il presidente della società. La vicenda si è svolta durante l’incontro valido per la Terza Categoria, dove l’allenatore, già sottoposto a divieto di accesso alla panchina fino al 24 novembre 2025, ha scelto di seguire la partita vestito da prete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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