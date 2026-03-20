Prestito Ue all’Ucraina | per Orbán è ancora no

Durante il recente Consiglio europeo, i leader hanno discusso principalmente della crisi in Medio Oriente e delle questioni legate all’Ucraina. In questa sede, Orbán ha ribadito il suo rifiuto di approvare il prestito richiesto all’Unione Europea per l’Ucraina, mantenendo una posizione di dissenso rispetto alle altre nazioni presenti. La discussione si è svolta in un clima di tensione e confronti diretti.

Visegrad e oltre L'intreccio politico attorno all'oleodotto Druzhba, tra elezioni ungheresi, politica europea ed aiuti economici Visegrad e oltre L'intreccio politico attorno all'oleodotto Druzhba, tra elezioni ungheresi, politica europea ed aiuti economici Quello che si è appena concluso è stato un Consiglio europeo particolarmente teso per due degli argomenti che ha avuto al centro: la crisi in Medio Oriente e le questioni riguardanti l’approvvigionamento energetico. A dire il vero la tensione è stata provocata in particolare dal veto “senza se e senza ma” del primo ministro ungherese Viktor Orbán al prestito Ue di 90 miliardi a Kiev concordato al vertice dello scorso dicembre. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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