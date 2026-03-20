Premono per sbaglio il tasto d'emergenza della sauna comunale soccorsi scoprono un’orgia | in 5 diffidati a Lugano

Cinque persone sono state trovate in un'orgia nel seminterrato della piscina coperta di Lugano dopo aver attivato accidentalmente l'allarme di emergenza della sauna comunale. I soccorsi sono intervenuti sul posto e hanno scoperto la scena, che coinvolgeva tutti e cinque i presenti. La polizia ha diffidato i coinvolti e ha avviato le procedure del caso.

Un gruppo di cinque persone è stato beccato mentre era intento in una vera e propria orgia nel seminterrato della piscina coperta di Lugano, in Svizzera, dopo aver suonato per errore l'allarme di emergenza nella annessa sauna e bagno turco. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Roma a Genova per la Champions: emergenza diffidatiDomenica di fuoco per la Roma, che alle 18 affronterà il Genoa di De Rossi in una sfida che vale un pezzo di Champions. Il tasto che rimuove la telecronaca dalla televisione con l’IA: resta solo il tifo dello stadioAl Consumer Electronics Show di Las Vegas, Samsung ha presentato nuove funzioni legate all'intelligenza artificiale.