Premier | Dowman batte record Kayode esordisce con gol

Nella 31ª giornata della Premier League, il match tra Brentford e Wolverhampton si conclude con un pareggio 2-2, mentre il Liverpool e lo Tottenham si affrontano in un altro pareggio 1-1. In questa giornata, Dowman stabilisce un nuovo record, e Kayode esordisce segnando il suo primo gol. Le partite si sono svolte senza variazioni sul risultato finale rispetto ai pronostici.

La 31ª giornata della Premier League si apre con un weekend ricco di sfide su. Il Brentford eguaglia il Wolverhampton sul risultato finale di 2-2, mentre il Liverpool incontra lo Tottenham in una partita terminata in parità 1-1. Al Crystal Palace, l’incontro contro il Leeds si chiude sullo 0-0. In questa serie di scontri emergono dettagli che vanno oltre il semplice punteggio. Max Dowman riscrive la storia del campionato con una prestazione da record per l’Arsenal. Nel frattempo, Bove vive una notte speciale segnando il primo gol contro il Watford nella Championship, mentre Kayode realizza la sua prima rete in Premier League indossando la maglia del Brentford. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premier: Dowman batte record, Kayode esordisce con gol Articoli correlati Kayode, gioia infinita: colpo di testa perfetto e primo gol in PremierPrima gioia in Premier League per Michael Kayode, che segna il momentaneo vantaggio per il suo Brentford nel match pareggiato 2-2 contro il... Leggi anche: Arsenal in fuga, Dowman fa la storia: in gol a 16 anni e 74 giorni, è il più giovane della Premier Contenuti utili per approfondire Premier Dowman batte record Kayode... Temi più discussi: L'Arsenal prova la fuga e scopre Max Dowman: in gol a soli 16 anni e 73 giorni. I risultati del sabato; Arsenal in fuga, lo aiuta Gigio con una papera: regala il gol del pari al Newcastle, City a -9; Premier League: il 16enne Dowman dell'Arsenal marcatore più giovane, il Newcastle batte il Chelsea; Arsenal youngster breaks Premier League record. Max Dowman sta letteralmente riscrivendo i libri di storia della Premier LeagueSabato sera in Premier League è accaduto qualcosa che 'sarà ricordato per molti, molti anni a venire' come ha scritto da subito. tuttomercatoweb.com Premier: tutti pazzi per Max Dowman, padre e fratello diventano agenti Fifa(ANSA) - ROMA, 18 MAR - In Premier League, Max Dowman è il calciatore del momento: debutto in campo lo scorso agosto con la maglia dell'Arsenal a soli 15 anni e dallo scorso fine settimana anche il re ... msn.com Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha dato ai propri cittadini una risposta straordinaria alla crisi energetica provocata dalla guerra in Iran. Roba di fronte a cui i goffi pannicelli caldi di Giorgia Meloni letteralmente impallidiscono e ci ricordano ancora una volta - facebook.com facebook Trump spiazza la premier Takaichi citando Pearl Harbor per difendere l'attacco all'Iran. Il video x.com