Powell provoca Trump sui tassi | Abbassarli? È più facile che aumentino

Il presidente degli Stati Uniti ha espresso frustrazione nei confronti del responsabile della Federal Reserve, chiedendo se i tassi di interesse verranno abbassati. La risposta del Fed è stata che è più probabile un aumento piuttosto che una diminuzione. La discussione si è svolta in un contesto di tensione tra le due figure, con il presidente che si è mostrato infuriato ma senza poteri diretti sui tassi.

NEW YORK – Deciso, determinato e per nulla intimorito dagli attacchi di Donald Trump, Jerome Powell ha alzato il tiro del confronto mettendo la Casa Bianca in un angolo: dopo le riunioni del Comitato Monetario (FOMC), il presidente della Fed ha non solo detto che non diminuirà i tassi di interesse, ma ha ipotizzato che in queste condizioni macroeconomiche la Fed potrebbe esser addirittura costretta ad alzarli. Non e' stata la sola provocazione: Powell ha detto per la prima volta che resterà alla guida della Banca Centrale fino a quando il suo successore designato, Kevin Warsh, non sarà confermato e ha detto che non lascerà il suo seggio in consiglio della Fed anche dopo una successione alla Presidenza dell’istituzione, almeno fino a quando l’inchiesta del dipartimento per la Giustizia non sarà chiusa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Powell provoca Trump sui tassi: «Abbassarli? È più facile che aumentino» Articoli correlati Leggi anche: Tassi, inflazione e consenso: cosa c’è dietro l’assalto di Trump a Powell Leggi anche: Powell sfida Trump: tassi fermi e lui non molla la Fed Guerra Fed-TRUMP, POWELL sotto INDAGINE penale federale - in italiano