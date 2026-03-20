’Posta Letteraria Off’ teatro gremito per Donatella Stasio

Da lanazione.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel teatro Costantini di Radicofani si è svolto un evento con Donatella Stasio, attirando un pubblico numeroso e concentrato. L’area si è riempita per assistere alla performance, che ha coinvolto gli spettatori presenti. La serata ha visto la partecipazione di molte persone, tutte attente a ciò che si stava rappresentando sul palco.

Teatro Costantini gremito e pubblico attento, a Radicofani, per un nuovo appuntamento con ‘ La Posta Letteraria Off ’, il ciclo di incontri e approfondimenti nato nel 2024 come estensione del festival ‘La Posta Letteraria’, definito ‘il più grande festival di libri fuori dalle grandi città’ e ideato nel 2019 da un collettivo di giovani del posto. In attesa di conoscere i dettagli dell’ottava edizione della rassegna, in programma il 4 e 5 luglio 2026, l’incontro ha acceso un confronto pubblico intenso attorno al libro ‘ L’amore in gabbia. La ricerca della libertà di un reduce dal carcere della giornalista e scrittrice Donatella Stasio, edito da Castelvecchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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