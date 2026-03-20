’Posta Letteraria Off’ teatro gremito per Donatella Stasio

Nel teatro Costantini di Radicofani si è svolto un evento con Donatella Stasio, attirando un pubblico numeroso e concentrato. L’area si è riempita per assistere alla performance, che ha coinvolto gli spettatori presenti. La serata ha visto la partecipazione di molte persone, tutte attente a ciò che si stava rappresentando sul palco.

Teatro Costantini gremito e pubblico attento, a Radicofani, per un nuovo appuntamento con ‘ La Posta Letteraria Off ’, il ciclo di incontri e approfondimenti nato nel 2024 come estensione del festival ‘La Posta Letteraria’, definito ‘il più grande festival di libri fuori dalle grandi città’ e ideato nel 2019 da un collettivo di giovani del posto. In attesa di conoscere i dettagli dell’ottava edizione della rassegna, in programma il 4 e 5 luglio 2026, l’incontro ha acceso un confronto pubblico intenso attorno al libro ‘ L’amore in gabbia. La ricerca della libertà di un reduce dal carcere della giornalista e scrittrice Donatella Stasio, edito da Castelvecchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Posta Letteraria Off’, teatro gremito per Donatella Stasio Articoli correlati Leggi anche: 'L'amore in gabbia', presentazione del libro di Donatella Stasio Approfondimenti e contenuti su Posta Letteraria Off Temi più discussi: ’Posta Letteraria Off’, teatro gremito per Donatella Stasio; Appuntamento de La Posta Letteraria Off con L’amore in gabbia; 'L'amore in gabbia', a Radicofani confronto attorno al libro di Donatella Stasio; Il vicepresidente della Corte costituzionale A Radicofani per un dialogo su amore e libertà. ’Posta Letteraria Off’, teatro gremito per Donatella StasioTeatro Costantini gremito e pubblico attento, a Radicofani, per un nuovo appuntamento con ‘La Posta Letteraria Off’, il ciclo ... lanazione.it Radicofani, torna La Posta Letteraria OFF con il libro di Donatella Stasio L’amore in gabbia e con ospiti d'eccezioneUn pomeriggio di riflessione su diritti, libertà e relazioni umane. Sabato 14 marzo alle ore 17 il Teatro Costantini di Radicofani ospiterà un nuovo appuntamento de La Posta Letteraria OFF, il ciclo d ... radiosienatv.it La Posta Letteraria. . Un appuntamento imperdibile! La Posta Letteraria OFF ti aspetta domani pomeriggio, sabato 14 marzo, alle ore 17.00, nel delizioso Teatro Costantini di Radicofani. In attesa di conoscere il programma dell’ottava edizione del festival, previ - facebook.com facebook