Porto-Stoccarda gol all' incrocio di Froholdt E Farioli reagisce così

Nel match tra Porto e Stoccarda, William Gomes ha segnato un gol che ha portato i portoghesi ai quarti di finale di Europa League. A circa 20 minuti dalla fine, Victor Froholdt ha realizzato un tiro all’incrocio che ha deciso la partita. La squadra di Farioli ha così ottenuto la qualificazione, consolidando il suo percorso nella competizione.

Il Porto di Francesco Farioli - primo oltretutto nella Liga portoghese - stacca il pass per i quarti di finale di Europa League contro lo Stoccarda grazie al gol di William Gomes e alla prodezza di Victor Froholdt a 20' dalla fine. Ai quarti affronterà il Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Porto-Stoccarda, gol all'incrocio di Froholdt. E Farioli reagisce così Articoli correlati Pronostico Porto-Stoccarda: Farioli non sbagliaPorto-Stoccarda è una partita degli ottavi di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Dopo il due a uno conquistato... Pronostico Stoccarda-Porto: Farioli deve spezzare la maledizione esternaStoccarda-Porto è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili... Una raccolta di contenuti su Porto Stoccarda gol all'incrocio di... Temi più discussi: VIDEO. Stoccarda-Porto 1-2: gol e highlights; Pronostico Porto-Stoccarda: analisi e probabili formazioni 19/03/2026 Europa League; Porto-Stoccarda 2-0: gol e highlights; Europa League: preview Porto-Stoccarda. Pronostico Porto vs Stoccarda – 19 Marzo 2026La sfida del UEFA Europa League tra Porto e Stoccarda si disputerà il 19 Marzo 2026 alle 21:00 nello stadio N/D. Una partita che mette a confronto due club ... news-sports.it Pronostico Porto-Stoccarda: Farioli non sbagliaPorto-Stoccarda è una partita degli ottavi di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it #EuropaLeague, #AstonVilla col bis. #Porto ancora ok 2-0 a #Lille e #Stoccarda, va in gol anche #Bailey @sergiocarloni_ x.com Porto-Stoccarda: probabili formazioni e dove vederla di Andrea Costanzo - facebook.com facebook