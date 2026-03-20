Ponte di Messina | cantieri nel 2026 ma la Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha approvato il cronogramma per l’avvio dei lavori sul Ponte di Messina, che dovrebbe partire tra settembre e ottobre 2026. La decisione definitiva riguarderà i cantieri del progetto, con l’obiettivo di iniziare i lavori entro la fine dell’anno. La procedura, quindi, è in corso per rispettare questa tempistica.

Il via libera definitivo ai cantieri del Ponte sullo Stretto di Messina è fissato per l’autunno, tra settembre e ottobre 2026. Questa data dipende strettamente dalla registrazione della nuova delibera CIPESSS entro giugno, necessaria per superare le riserve della Corte dei Conti espresse nell’ottobre precedente. Il decreto legge numero 32 ha ridefinito le procedure burocratiche per garantire il rispetto delle norme comunitarie e nazionali, aprendo la strada alla fase realizzativa dell’opera infrastrutturale più ambiziosa della regione. L’ingegnere Valerio Mele, rappresentante della Società Stretto di Messina, conferma che l’obiettivo è avviare i lavori immediatamente dopo l’estate, superando gli ostacoli legali che hanno bloccato il progetto in precedenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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