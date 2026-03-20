I pompieri della provincia sono pronti a intervenire, ma la chiusura di alcuni distaccamenti rappresenta un problema serio. La carenza di vigili del fuoco si fa sentire, e le organizzazioni di settore chiedono di evitare questa soluzione. La situazione attuale mette alla prova la capacità di risposta degli uomini e delle donne in divisa, che si preparano a mobilitarsi in caso di emergenza.

La carenza di vigili del fuoco nella nostra provincia rischia di diventare insostenibile. "E’ una sfida che mette alla prova la nostra resistenza. Parlo innanzitutto del personale operativo dove è del 20%. E’ addirittura del 50% per quello tecnico e del 25% di quello logistico-gestionale. Figure senza le quali la completa macchina del soccorso non potrebbe funzionare. Purtroppo la realtà con cui dovremo confrontarci è che nel corso del 2026 la situazione è destinata a peggiorare considerando i pensionamenti numerosi che ci saranno nei vari settori. Si tratterà di un impoverimento della nostra cultura operativa e tecnica. Per questo il mio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pompieri pronti alla mobilitazione: "Distaccamenti chiusi? Da evitare"

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