Politeama le ore del dolore Periti ancora al lavoro

Un incendio ha interessato il teatro Politeama, durato almeno due ore prima di essere domato. I periti sono ancora sul posto per valutare i danni e le cause dell’incendio. Le operazioni di spegnimento hanno impedito che la situazione peggiorasse, lasciando il teatro ferito ma ancora in piedi. Le autorità stanno lavorando per chiarire cosa abbia provocato l’incendio e quali siano le conseguenze immediate.

Un incendio durato almeno due ore. Due ore che potevano trasformarsi in qualcosa di molto più grave. E invece il Politeama è ferito, ma è ancora lì. A dirlo, con una voce stanca e a tratti spezzata, è il titolare Giovanni Casanova, che all’indomani del dramma vissuto prova a mettere ordine tra immagini e pensieri, dopo una giornata vissuta tutta dentro al teatro annerito dalla fuliggine. "Nella tragedia è andata benissimo. I materiali hanno contenuto le fiamme, il contrario di quanto successo a Capodanno a Crans-Montana". Il riferimento è chiaro: lì i materiali avevano alimentato il rogo, qui invece lo hanno fermato. È da questo punto che parte il racconto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Politeama, le ore del dolore. Periti ancora al lavoro Articoli correlati Le fiamme divampano in un'azienda: vigili del fuoco al lavoro per oreFiamme e paura a Pralboino, dove un vasto incendio è divampato alla Foma, azienda specializzata nella pressofusione in alluminio situata nella zona... Capolavori dietro le quinte. Il grande Gatsby del Tpo. Per i ragazzi al PoliteamaIl Ridotto del Politeama come il grande salone delle feste nella villa di Gatsby. Approfondimenti e contenuti su Politeama le ore del dolore Periti... Discussioni sull' argomento Politeama, le ore del dolore. Periti ancora al lavoro; Omaggio al compositore georgiano Giya Kancheli al Politeama, dirige l'Orchestra Pablo González; Pulcheria 2026: torna il festival al femminile tra cinema, teatro, musica e poesia; Tolentino celebra il Nobel Szymborska: serata letteraria Polovers al Politeama. Palermo - Politeama - Foto di Edgar Balea González - facebook.com facebook