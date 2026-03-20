Dopo la partita, Politano ha sottolineato l'importanza di mantenere la porta inviolata come obiettivo principale. In un'intervista ai microfoni, ha parlato del risultato e della concentrazione per le prossime sfide, con l'attenzione rivolta ora alla Nazionale. Il giocatore ha evidenziato il valore della fase difensiva e l'importanza di prepararsi al meglio per gli impegni futuri.

Nel post-partita, ai microfoni di Dazn ha parlato Matteo Politano, sottolineando l’importanza della solidità difensiva e guardando già ai prossimi impegni, anche con la Nazionale. Dopo tante partite senza clean sheet, quanto è importante non aver subito gol oggi?“È una cosa fondamentale. Non era facile, soprattutto contro una squadra come il Cagliari in casa. Siamo stati bravi a sbloccarla subito, ma dovevamo fare più gol perché alla fine rischi e sarebbe stato un peccato.” Qual è il momento della squadra adesso?“I rientri dei giocatori sono importanti, ci stanno dando una grossa mano. L’obiettivo è fare il meglio possibile da qui alla fine e continuare su questa strada. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Politano: “Porta inviolata fondamentale, ora testa alla Nazionale”

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