Poesia a Palazzo Merulana | una serata per l’anima

Sabato 21 marzo 2026 alle 18:00, a Palazzo Merulana a Roma, si terrà una serata dedicata alla poesia. L’evento intitolato “Sono tornato perché c’eri tu” prevede letture di poesie del Novecento e contemporanee. La serata coinvolge lettori e appassionati che si riuniscono per ascoltare versi di autori italiani. L’appuntamento si svolge nel contesto di una programmazione culturale rivolta agli amanti della poesia.

Cosa: “Sono tornato perché c’eri tu”, serata di letture poetiche del Novecento e contemporanee.. Dove e Quando: Palazzo Merulana (Roma), sabato 21 marzo 2026, ore 18:00.. Perché: Celebrare la Giornata Mondiale della Poesia attraverso il valore salvifico della parola scritta.. La poesia torna a essere protagonista nel cuore di Roma. In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, Palazzo Merulana apre le sue porte a un evento che promette di toccare le corde più profonde dell’animo umano. L’appuntamento, intitolato “Sono tornato perché c’eri tu”, non è solo una semplice celebrazione accademica, ma un viaggio emotivo curato dalla nota realtà letteraria La Setta dei Poeti estinti. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Poesia a Palazzo Merulana: una serata per l’anima Articoli correlati "De Andrè", serata di letture dai testi di Fabrizio De Andrè a Palazzo MerulanaTorna a Palazzo Merulana “De Andrè”, a cura de La Setta dei Poeti Estinti, un appuntamento graditissimo agli appassionati di poesia e musica... Leggi anche: Merulove 2026: San Valentino a Palazzo Merulana Tutto quello che riguarda Palazzo Merulana Temi più discussi: Roma riaccende gli anni ’70: a Palazzo Merulana torna Francesco Vaccarone; Lo spezzino Francesco Vaccarone in mostra a Palazzo Merulana: gli anni romani che ne hanno acceso la…; Francesco Vaccarone a Palazzo Merulana; Vaccarone a Palazzo Merulana: la Roma degli anni Settanta. Francesco Vaccarone a Roma 1970-1976A Palazzo Merulana di Roma, gli anni romani di Francesco Vaccarone tra incisione, pittura e incontri con Burri, Guttuso e la Scuola Romana. itinerarinellarte.it Inaugura venerdì a Palazzo Merulana Francesco Vaccarone a Roma 1970-1976Al via venerdì 20 marzo nella capitale, a Palazzo Merulana, la mostra Francesco Vaccarone a Roma 1970-1976, dedicata agli anni romani del maestro ... cittadellaspezia.com Vaccarone nella Roma degli anni Settanta, una mostra a Palazzo Merulana lo omaggia. Le opere dell'artista ligure nel periodo romano, tra fermenti d'arte e tensioni culturali #ANSA x.com Palazzo Merulana. TRC Orchestral · A Grand Adventure. Ultima giorni per visitare la mostra "Contenti per la cura" a Palazzo Le opere restano ancora per poco, come tracce leggere di un passaggio: uno spazio di ascolto, di sguardi, di tempo condiviso. Vi a - facebook.com facebook