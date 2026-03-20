Più soluzioni per Conte | scelte chiave a Cagliari

A Cagliari, il Napoli ha preso decisioni importanti che indicano chiaramente la direzione del team. Le scelte fatte dal club riguardano diverse soluzioni tattiche e di formazione, riflettendo un momento di cambiamento. I giocatori coinvolti e le mosse strategiche sono state comunicate ufficialmente, offrendo uno sguardo diretto sulle intenzioni del team. Queste decisioni sono state annunciate durante la conferenza stampa e tramite comunicati ufficiali.

Il vero segnale del momento del Napoli arriva dalle scelte. Per la trasferta di Cagliari, Antonio Conte ha a disposizione una rosa sempre più completa, con diverse soluzioni in ogni reparto. Il recupero di elementi chiave come Anguissa, De Bruyne e McTominay, unito al possibile rientro di Lobotka, permette al tecnico di variare assetto senza perdere qualità. Non è solo una questione di titolari, ma di alternative credibili anche a gara in corso. La novità più interessante riguarda proprio la gestione del centrocampo: l’ipotesi di vedere in panchina giocatori importanti testimonia la crescita complessiva della squadra. Una condizione che mancava nelle fasi più complicate della stagione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Più soluzioni per Conte: scelte chiave a Cagliari Articoli correlati Conte ritrova uomini: Napoli verso Cagliari con più scelteIl Napoli ritrova pezzi importanti e si prepara alla trasferta di Cagliari con una rosa finalmente più ampia. Lobotka verso il rientro: le scelte di Conte per CagliariIl Napoli si avvicina alla sfida di Cagliari con diversi nodi da sciogliere, a partire dalle condizioni di Stanislav Lobotka. CALCIO e PEPE - Il cinico Milan, il dominante Napoli...Ma quanto è forte l'Inter!! Poi Juve e Roma Tutto quello che riguarda Più soluzioni per Conte scelte chiave a... Temi più discussi: San Benedetto, Conte dà l’assenso alla candidatura a sindaco di Fede: Non si poteva più aspettare. Ma ci sono anche altre novità; Zamboni: Il Napoli deve vincerle tutte! Conte è un predatore. Occhio al Cagliari; Infortunio Vergara, ecco chi potrebbe sostituirlo: le tre opzioni; Napoli-Lecce, Politano cerca la svolta. Il ritorno dei Fab3: la soluzione di Conte contro il LecceIl Napoli ritrova McTominay e conta su De Bruyne dalla panchina: tre dei Fantastici 4 di nuovo disponibili, anche se Vergara si ferma per un mese e mezzo. tuttonapoli.net NM LIVE - de Giovanni: Il Napoli deve puntare al secondo posto, bisogna vincere a Cagliari, Conte ha trovato sempre delle soluzioni, i rientri di De Bruyne, McTominay, Di ...NAPOLI - MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da ... napolimagazine.com Napoli, Manna tira le somme: "Non è andata come ci aspettavamo. Conte L'obiettivo era…" - facebook.com facebook È il #Napoli ma sembra Manchester: #Conte pensa a un trio d’attacco inedito x.com