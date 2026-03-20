Domani sera alle 21 nella Cattedrale di Pisa si terrà un concerto con le composizioni di Piovani, che includerà il “Preludio al Cantico” e “La Pietà”. L’evento coinvolge l’interprete Francesco, coinvolto nell’esecuzione di queste opere. La serata rappresenta un momento musicale importante nel centro storico della città, dove l’atmosfera si misurerà con le note di queste composizioni.

Domani, alle 21, nel cuore di Pisa, nella sua Cattedrale, accade qualcosa che non è solo musica. È un attraversamento. Un gesto che prova a rimettere insieme ciò che il mondo continua a dividere. Nicola Piovani – il compositore premio Oscar per la colonna sonora de La vita è bella – dirigerà due composizioni musicali, La Pietà e Preludio al Cantico, su versi scritti da Vincenzo Cerami, con la voce recitante di Sergio Rubini. Ma sarebbe riduttivo fermarsi qui. Perché questo concerto, dentro la rassegna “San Francesco 1226-2026. Spiritualità, dialogo e fratellanza nel mondo globale“, è qualcosa di più: è una domanda. È una fenditura nel presente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piovani chiama Francesco. Il “Preludio al Cantico“ e “La Pietà“ per il santo

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