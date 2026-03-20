EA Sports ha lanciato una nuova promozione in FIFA 23, distribuendo numerosi pacchetti e offerte speciali. Tra le novità ci sono un pacchetto Pick 85+ gratuito e un upgrade che consente di ottenere 14 carte da 83+ in una sola volta. Sono state pubblicate anche diverse Sfide Creazione Rosa (SBC) che permettono di ottenere ulteriori premi e potenziare la squadra.

EA Sports ha appena aperto i rubinetti. Con l’arrivo della nuova promo, sono state rilasciate una serie di Sfide Creazione Rosa (SBC) pensate per rigenerare completamente il tuo club. Se hai molti giocatori oro comuni o rari a basso rating, questo è il momento di trasformarli in pedine da 85, 86 o 90 OVR. 1. Il Pick 85+ (1 di 3): Praticamente un regalo. Questa è la sfida da fare ogni giorno senza eccezioni. Requisito: 11 giocatori oro rari (qualsiasi valutazione!).. Perché farla: È il modo più economico per scambiare 11 scarti d’oro con la possibilità di scegliere una carta ad alto rating. Ottimo per cercare i nuovi “Answer the Call” o semplicemente per ottenere le “fodder” necessarie alle SBC più costose (come Cherki o Cruyff). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Pioggia di pacchetti su FC 26: dal Pick 85+ ‘regalato’ all’Upgrade 14x 83+, ecco come fare scorta di stelle!

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