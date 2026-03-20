Domani alle 21.15 al Teatro La Baracca va in scena Pinocchia, di e con Maila Ermini (foto). Come sarebbe stata la favola di Pinocchio se la protagonista fosse stata una burattina? Pinocchia è una performance creativa ritmata da gesti e movenze, una versione comica che dà adito a diverse, inaspettate interpretazioni. Dopo lo spettacolo e per chi vorrà, in occasione della Festa della Poesia avrà luogo un breve dialogo dal titolo Come sta la poesia?. Biglietto singolo: 15 euro, due persone con prenotazione 25 euro: [email protected]. A proposito di teatro, da ricordare al Metastasio lo spettacolo con Lino Musella da oggi a domenica: L’ammore nun’ è ammore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pinocchia a La Baracca. Il più piccolo di tutti di scena con MetRagazzi

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