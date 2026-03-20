Andrea Pinamonti ha rilasciato un’intervista in cui si è espresso su diversi aspetti legati al mondo del calcio. Ha parlato di Bastoni, dicendo che era dispiaciuto e che alcuni commenti nei suoi confronti sono stati ingiusti. Ha anche condiviso le sue opinioni su Vlahovic e ha toccato argomenti legati a Spalletti. La conversazione riguarda principalmente le sue impressioni e le sue valutazioni sui protagonisti del calcio italiano.

Andrea Pinamonti ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato anche di Bastoni, Vlahovic e Spalletti. Vediamola di seguito. Andrea Pinamonti ha parlato ai microfoni di Tuttosport. Di seguito le dichiarazioni del centravanti del Sassuolo.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! CONTE – «Quando arriva la domenica e non giochi, rosichi. Ma capivo chi avevo davanti; anzi, Conte lo devo ringraziare, sono cresciuto tanto con lui. A gennaio avevo chiesto al mister di poter andare via, lui mi disse: “Non posso dirti che sarai titolare, ma voglio che tu stia qui, i benefici li vedrai in campo”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pinamonti si schiera: «Bastoni era dispiaciuto, commenti ingiusti nei suoi confronti. Su Vlahovic penso questo»

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