Pilastro il paragone choc | Cantiere come un lager La rabbia di Anpi e Aned

Un attivista contrario al museo dedicato ai bambini ha condiviso su un gruppo Facebook del Pilastro una foto del cantiere, accompagnandola con un paragone molto forte. Ha descritto il cantiere come un lager di Auschwitz, suscitando immediatamente reazioni di rabbia da parte di rappresentanti dell’Anpi e dell’Aned. La pubblicazione ha generato discussioni accese tra chi condanna il paragone e chi lo difende.

Il cantiere di un museo dedicato ai bambini paragonato al lager di Auschwitz. Irrispettoso e infelice il parallelo postato, con tanto di foto, su un gruppo Facebook del Pilastro da un attivista contrario al museo. "Manca solo il cartello ‘Il MuBa rende liberi’", recita l’inciso a corredo. Un post surreale che, dopo aver acceso d’indignazione chi ha visto morire i propri cari in un campo di concentramento nazista (di "tragiche sciocchezze" aveva parlato l’Aned) ha fatto infuriare anche l’Anpi. Così ieri è stata la presidente provinciale Anna Cocchi a prenddre carta e penna per condannare "l’uso strumentale, improprio e fuorviante di immagini di campi di concentramento nazisti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pilastro, il paragone choc: "Cantiere come un lager". La rabbia di Anpi e Aned Articoli correlati Memoria, Anpi contro i manifesti: "Shoah e Gaza, paragone ignobile. Tragedie banalizzate per propaganda"Non accenna a placarsi l’indignazione in città per i manifesti fatti affiggere dall’ex senatore e già sottosegretario alla presidenza del Consiglio... Il post choc di Piccardo e la "complicità" dell'Anpi su HannounTra chi sta in silenzio davanti all'arresto di Mohammad Hannoun, presidente di diverse associazioni palestinesi in Italia accusate di finanziare...