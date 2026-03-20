Pian delle Fornaci fa il bis | sabato 77 cavalli in pista

Sabato 21 marzo il Galoppatoio di Pian delle Fornaci ospiterà una giornata di corse a pelo, con un totale di 77 cavalli in pista. Questa manifestazione rappresenta il secondo appuntamento nella stessa sede in pochi giorni, attirando appassionati e addetti ai lavori. La partecipazione numerosa e la presenza di tanti cavalli sono gli elementi principali dell’evento.

Siena, 19 marzo 2026 - Sabato 21 marzo il Galoppatoio di Pian delle Fornaci fa il bis con le corse a pelo: sono stati segnati ben 77 cavalli. L’evento è organizzato da Sigerico, la società che gestisce l’impianto per conto del Comune di Siena, in collaborazione con l’ Associazione Proprietari, Allenatori e Allevatori di Cavalli da Palio. Le corse suddivise in nove batterie, si svolgeranno a partire dalle 10.30 fino all’ultima prevista alle 16.30. Per risolvere eventuali problemi legati alla viabilità, sarà disponibile una nuova area adibita a parcheggio, con accesso di fronte all’ingresso del Galoppatoio. I biglietti possono essere acquistati direttamente al Galoppatoio durante il giorno dell’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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