Pertosse aumentano i casi in Italia | Malattia altamente contagiosa

In Italia si registra un incremento dei casi di pertosse, una malattia altamente contagiosa, che coinvolge anche adulti oltre ai bambini. Secondo l'European Centre for Disease Prevention and Control, tra marzo 2023 e maggio 2024 si è verificato un aumento dei contagi anche in altri paesi europei. Questi dati mostrano un trend in crescita per questa infezione.

(Adnkronos) – Aumentano i casi di pertosse in Italia, non solo tra i bambini. L'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) ha registrato un boom di contagi in Europa tra marzo 2023 e maggio 2024. I casi riportati sono quasi 60mila, oltre 10 volte più di quelli segnalati nel biennio precedente. Il rischio più. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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