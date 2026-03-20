Perché Maltesi e Barboncini perdono meno pelo | le razze di cani che non fanno la muta classica

Tra le razze di cani, il Maltese e il Barboncino sono noti per perdere meno pelo rispetto ad altre specie. Entrambe le razze, infatti, non possiedono un sottopelo folto, come invece accade in molte altre razze. Anche il Cane Nudo Peruviano si distingue per questa caratteristica, rendendolo tra i cani che perdono meno pelo. Non esistono però cani completamente privi di perdita di pelo.

Non esistono cani che non perdono il pelo, nemmeno tra le cosiddette "razze nude". I cani che perdono meno pelo sono però quelli che non hanno sottopelo come Barboncino, Maltese ma anche il Cane Nudo Peruviano. Il motivo attiene a come varia il ciclo naturale del mantello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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