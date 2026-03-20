Perché l’equinozio di primavera nel 2026 cade il 20 marzo
L’equinozio di primavera del 2026 si verifica venerdì 20 marzo, anche se comunemente si pensa che cada il 21 marzo. La data di questo evento astronomico cambia ogni anno, e quest’anno si presenta con questa lieve variazione. La distinzione tra le date ufficiali e quelle percepite dal pubblico deriva da differenze nel calcolo e nella tradizione.
Roma, 20 marzo 2026 – Nel 2026 l’equinozio di primavera cade venerdì 20 marzo. Anche se nell’immaginario comune l’inizio della primavera è associato al 21 marzo, in realtà la data varia leggermente ogni anno. La spiegazione è legata al modo in cui misuriamo il tempo e al movimento della Terra intorno al Sole: ecco perché. Cos’è l’equinozio dal punto di vista astronomico. L’equinozio di primavera è il momento in cui il Sole attraversa l’equatore celeste, passando dall’emisfero sud a quello nord. I raggi solari illuminano in modo quasi uniforme i due emisferi terrestri, determinando una durata simile tra giorno e notte. Si tratta di un evento preciso dal punto di vista astronomico, che segna l’ inizio della primavera nell’emisfero nord. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Alle 15:46 avremo l’equinozio Primavera. Andiamo a scoprire di cosa si tratta, la differenza con il solstizio e cosa si intende per precessione degli equinozi: - facebook.com facebook
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