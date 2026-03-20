Perché Haaland indossa sempre un cappellino | è il nuovo proprietario della Federscacchi norvegese

Erling Haaland ha deciso di darsi agli scacchi e lo ha fatto in grande, diventando il proprietario della "Chess Mates" società che controlla la Federscacchi norvegese. Un investimento che ha già fatto mettere in calendario per metà 2026 un nuovo torneo internazionale: "E' un gioco che ha molte affinità al calcio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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