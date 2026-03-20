Per Scrittori in circolo arriva a San Giovanni Paolo Di Paolo

Da lanazione.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Giovanni Valdarno continua la rassegna letteraria “Scrittori in…”. Questa volta, l’ospite è il romanziere e saggista San Giovanni Paolo Di Paolo, che presenta il suo ultimo libro davanti a un pubblico di lettori e appassionati. L’evento si svolge nel pomeriggio di oggi, presso il centro culturale della città, con ingresso gratuito e possibilità di firmare copie.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Prosegue a San Giovanni Valdarno la rassegna letteraria “ Scrittori in Circolo”, il festival diffuso promosso dalla Rete Documentaria Aretina insieme ai comuni aderenti e ai circoli di lettura della provincia di Arezzo, con il sostegno della Regione Toscana e la collaborazione della libreria Feltrinelli di Arezzo. Un grande progetto culturale che coinvolge undici biblioteche del territorio aretino e delle sue vallate e che, da gennaio a marzo 2026, propone un calendario di incontri con autori e autrici di primo piano del panorama editoriale italiano, valorizzando il ruolo della lettura come pratica condivisa e occasione di confronto tra scrittori e lettori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

per scrittori in circolo arriva a san giovanni paolo di paolo
© Lanazione.it - Per “Scrittori in circolo” arriva a San Giovanni Paolo Di Paolo

Articoli correlati

A San Giovanni Valdarno arriva Alice Basso per “Scrittori in circolo”Arezzo, 9 marzo 2026 – A San Giovanni Valdarno arriva Alice Basso per “Scrittori in circolo” Domenica 15 marzo alle 17,30 a Palomar - Casa della...

Maratona Scrittori in Circolo, salta Di Paolo, c’è CelatiArezzo, 13 febbraio 2026 – Va avanti la maratona di autori della rassegna «Scrittori in circolo» gli incontri letterari a cura della Rete...

Contenuti utili per approfondire San Giovanni Paolo

Temi più discussi: Scrittori in Circolo: il programma degli eventi della settimana; Scrittori in circolo, allla Ginestra di Montevarchi arriva Lorenza Gentile con il romanzo La volta giusta; La prima guerra civile, Gianni Oliva per Scrittori in Circolo; Medea e Grete Samsa: voci di donne oltre il silenzio.

san giovanni paolo per scrittori in circoloPer Scrittori in circolo arriva a San Giovanni Paolo Di PaoloMercoledì 25 marzo a Palomar - Casa della cultura la presentazione del libro Un mondo nuovo tutti i giorni. Piero Gobetti, una vita al presente ... lanazione.it

A San Giovanni Valdarno arriva Alice Basso per Scrittori in circoloDomenica 15 marzo alle 17,30 a Palomar - Casa della cultura la presentazione del romanzo Le ottanta domande di Atena Ferraris ... msn.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.