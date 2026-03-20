Per Scrittori in circolo arriva a San Giovanni Paolo Di Paolo

A San Giovanni Valdarno continua la rassegna letteraria “Scrittori in…”. Questa volta, l’ospite è il romanziere e saggista San Giovanni Paolo Di Paolo, che presenta il suo ultimo libro davanti a un pubblico di lettori e appassionati. L’evento si svolge nel pomeriggio di oggi, presso il centro culturale della città, con ingresso gratuito e possibilità di firmare copie.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Prosegue a San Giovanni Valdarno la rassegna letteraria “ Scrittori in Circolo”, il festival diffuso promosso dalla Rete Documentaria Aretina insieme ai comuni aderenti e ai circoli di lettura della provincia di Arezzo, con il sostegno della Regione Toscana e la collaborazione della libreria Feltrinelli di Arezzo. Un grande progetto culturale che coinvolge undici biblioteche del territorio aretino e delle sue vallate e che, da gennaio a marzo 2026, propone un calendario di incontri con autori e autrici di primo piano del panorama editoriale italiano, valorizzando il ruolo della lettura come pratica condivisa e occasione di confronto tra scrittori e lettori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Per “Scrittori in circolo” arriva a San Giovanni Paolo Di Paolo Articoli correlati A San Giovanni Valdarno arriva Alice Basso per “Scrittori in circolo”Arezzo, 9 marzo 2026 – A San Giovanni Valdarno arriva Alice Basso per “Scrittori in circolo” Domenica 15 marzo alle 17,30 a Palomar - Casa della... Maratona Scrittori in Circolo, salta Di Paolo, c’è CelatiArezzo, 13 febbraio 2026 – Va avanti la maratona di autori della rassegna «Scrittori in circolo» gli incontri letterari a cura della Rete... Contenuti utili per approfondire San Giovanni Paolo Temi più discussi: Scrittori in Circolo: il programma degli eventi della settimana; Scrittori in circolo, allla Ginestra di Montevarchi arriva Lorenza Gentile con il romanzo La volta giusta; La prima guerra civile, Gianni Oliva per Scrittori in Circolo; Medea e Grete Samsa: voci di donne oltre il silenzio. Per Scrittori in circolo arriva a San Giovanni Paolo Di PaoloMercoledì 25 marzo a Palomar - Casa della cultura la presentazione del libro Un mondo nuovo tutti i giorni. Piero Gobetti, una vita al presente ... lanazione.it A San Giovanni Valdarno arriva Alice Basso per Scrittori in circoloDomenica 15 marzo alle 17,30 a Palomar - Casa della cultura la presentazione del romanzo Le ottanta domande di Atena Ferraris ... msn.com San Giovanni Paolo II "Si tratta, dunque, di un tempo di verità profonda, che converte, ridona speranza e, rimettendo tutto al suo posto, rappacifica e fa nascere l'ottimismo." Un richiamo potente a vivere momenti di riflessione e conversione interiore, ritrova - facebook.com facebook La #guerra è un’avventura senza ritorno (San Giovanni Paolo II) x.com