Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato l'invio di altre tre navi da guerra e di migliaia di marines in Medio Oriente. Questa decisione si aggiunge a un incremento già avviato di unità militari nella regione. Le nuove imbarcazioni e le truppe sono state inviate per rafforzare la presenza statunitense nel territorio. La mossa è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi specifici di questa operazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Invio di nuove unità navali e truppe. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha deciso di rafforzare la propria presenza militare in Medio Oriente attraverso l’invio di tre ulteriori navi da guerra e migliaia di marines nella regione. Il dispiegamento dei marines. Secondo fonti citate dal Wall Street Journal, tra 2.200 e 2.500 marines sono in fase di trasferimento verso il comando militare statunitense competente per l’area, lo Us Central Command, che coordina le operazioni delle forze armate americane in Medio Oriente. Un’operazione strategica. Questo movimento rientra in una più ampia strategia di rafforzamento della presenza e della operatività degli Stati Uniti, in un contesto regionale particolarmente delicato e in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - ‘Pentagono invia altre 3 navi da guerra in Medio Oriente e migliaia di marines’

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