Pene severe contro i furbetti del Reddito di cittadinanza | anche la Consulta dice sì Chiuse tutte le polemiche

La Corte costituzionale ha confermato la legittimità delle pene previste per chi falsifica o indebita il Reddito di cittadinanza, chiudendo così le discussioni sulla loro conformità alla Costituzione. La decisione riguarda le sanzioni applicate a chi commette frodi nell’ambito di questa misura e ha stabilito che tali pene sono compatibili con il quadro costituzionale vigente. La pronuncia ha concluso il dibattito pubblico sulle possibili impugnazioni di queste norme.

Le pene previste per i furbetti del reddito di cittadinanza non sono incostituzionali. A chiarirlo è stata la Corte costituzionale con una sentenza che ha dichiarato «non fondate» le questioni di legittimità sollevate da un giudice che riteneva le pene da 2 a 6 anni sproporzionate rispetto alla falsificazione dei documenti e alla indebita percezione del reddito. Sì della Consulta alle pene severe per i furbetti del reddito di cittadinanza. Nell’ordinanza di rimessione rigettata dalla Consulta era stata denunciata, da un lato, l’«intrinseca sproporzione della pena prevista» e, dall’altro, la sua «manifesta irragionevolezza o sproporzione in riferimento alle pene previste per il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato» e per le «circostanze aggravanti del delitto di truffa». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pene severe contro i furbetti del Reddito di cittadinanza: anche la Consulta dice sì. Chiuse tutte le polemiche Articoli correlati Quasi 200mila euro incassati con dichiarazioni false: denunciati no ve furbetti del Reddito di cittadinanzaLuino (Varese) , 10 febbraio 2026 – Nei giorni scorsi i Finanzieri della Compagnia di Luino hanno concluso una serie di controlli su quanti hanno... Quasi 200mila euro incassati con dichiarazioni false: denunciati nove furbetti del Reddito di cittadinanzaLuino (Varese) , 10 febbraio 2026 – Nei giorni scorsi i Finanzieri della Compagnia di Luino hanno concluso una serie di controlli su quanti hanno... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pene severe contro i furbetti del... Odontoiatri. Abusivismo, Cao: Parlamento riveda art. 348. Contro i ciarlatani pene più severeLa Cao nazionale rinnova il suo appello al Parlamento: chiede una revisione urgente dell’articolo 348 del Codice penale, prevedendo un inasprimento delle sanzioni per tutti coloro che praticano ... quotidianosanita.it La Spezia: centinaia di studenti in corteo per Aba, pene severe contro le armiStudenti e compagni di scuola di Aba Youssef questa mattina in piazza alla Spezia, dopo i fatti di venerdì scorso all'istituto Einaudi-Chiodo e la morte del ragazzo 18enne, accoltellato a scuola e ... rainews.it