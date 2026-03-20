pechino express ascolti in crescita su sky e now prima eliminazione nella seconda tappa

Su Sky e NOW, Pechino Express segna un aumento di ascolti nella seconda tappa trasmessa in Indonesia. Durante questa puntata, si è verificata la prima eliminazione del programma e sono stati annunciati i vincitori della tappa. La trasmissione continua a coinvolgere il pubblico con le sfide tra le coppie di concorrenti, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi della gara.

Tutto sulla seconda tappa di Pechino Express: vincitori, eliminati e ascolti dello show Sky ambientato in Indonesia. Lo scenario mozzafiato dell’Indonesia ha fatto da sfondo ad una gara avvincente ed emozionantissima: i viaggiatori di Pechino Express sono determinati e più agguerriti che mai. Ieri, nella seconda tappa dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, hanno percorso in totale 238 chilometri, dal porto di Ketapang, passando per. su Digital-News.it Tutto sulla seconda tappa di Pechino Express: vincitori, eliminati e ascolti dello show Sky ambientato in Indonesia.. Lo scenario mozzafiato dell’Indonesia ha fatto da sfondo ad una gara avvincente ed emozionantissima: i viaggiatori di Pechino Express sono determinati e più agguerriti che mai. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Chi sono gli eliminati della seconda puntata di Pechino Express 2026, in onda giovedì 19 marzo, e la classifica completa degli altri viaggiatori - facebook.com facebook

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